Streamer Kami, acusado por ex namorado de ser xenofóbico e abusivo, é afastado de liga de eSports

O streamer e influenciador de eSports Gabriel Bohm dos Santos, conhecido como Kami, foi afastado nesta quarta-feira (9) da organização de esportes paIn Gaming após acusações de xenofobia contra nordestinos e de comportamento abusivo com seu ex-namorado. O caso veio à tona na noite dessa terça-feira (8) em uma série de prints e áudios.

"Devido aos últimos acontecimentos, a paiN Gaming decidiu pelo afastamento, por tempo indeterminado, do influenciador Gabriel "Kami" Bohm dos Santos de suas funções na organização", publicou a entidade de jogos.

O ex, Gustavo Rodrigues, modelo e também streamer, publicou uma série de tuítes que começaram falando do relacionamento tóxico que tinha com Gabriel, que já foi um dos jogadores de League of Legends (LoL) mais bem posicionados no Brasil.

Ele divulgou uma nota de esclarecimento em quatro partes na qual o acusou de não ter empatia com a sua luta contra a depressão e a ansiedade. Gustavo citou um episódio recente onde amigos de Kami chamaram a Polícia quando ele foi à casa do streamer para conversar.

Confira relatos do ex de Kami:

Ataque contra nordestinos

Na última parte do "exposed", o ex de Gabriel Kami resolveu divulgar prints e áudios onde o influenciador fala de política durante o segundo turno e declara "ódio" contra Lula e apoio a Bolsonaro, atacando nordestinos que votam no petista, o presidente eleito no último dia 30 de outubro.

"Eu não entendo, Nordeste é a região mais pobre, só tem miséria e vota no Lula. Teve 14 anos de Lula e contínua na pobreza, miséria e votando no Lula, não dá para entender. […] Esses Nordestinos burros votando no Lula", fala Kami.

Ele ainda falou que estava torcendo para que Bolsonaro ganhasse pois o "Twitter e um monte de gente que ele não gosta" são a favor de Lula.

Kami pede desculpas

Após a repercussão da polêmica, Kami abriu uma live em suas redes sociais para comentar o assunto e pediu desculpas pelas falas contra o nordeste, mas disse que elas foram "uma piada": "A primeira coisa que eu preciso falar é, lógico, pedir desculpas pela minha frase/piada sobre o Nordeste, foi extremamente infeliz, uma piada xenofóbica, uma frase xenofóbica em contexto de piada.

Gabriel Kami Streamer e influenciador Está errado, não tá certo de forma alguma, mas eu não sou xenofóbico, eu fiz uma piada em um contexto jocoso, foi uma piada infeliz e xenofóbica, mas eu não sou xenofóbico e vou dormir a noite tranquilo por dois motivos: eu sei que não sou xenofóbico, sempre fui extremamente bem recebido no Nordeste a minha vida inteira, porque faz mais de um ano que eu venho sido ameaçado psicologicamente por uma pessoa, e hoje isso acabou

Sobre as acusações feitas pelo ex, ele comentou que não precisa expor nada sobre o relacionamento, pois ele acabou há oito meses e defende que o "exposed" só feito com intuito de destruí-lo na internet.

"[…] Eu tenho certeza que a pessoa que fez isso não foi por preocupação com o nordeste ou algo do tipo, mas sim porque ela queria me destruir na internet por um relacionamento tóxico de ambas as partes", declarou Kami.