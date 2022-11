171, jogo conhecido como GTA brasileiro, fica disponível para download no Steam

Inspirado na franquia de sucesso da Rockstar Games, o 171, carinhosamente apelidado de GTA Brasileiro, está disponível a partir desta quinta-feira (17), para PC, no Steam. Segundo o portal Tecmundo, o título, que custa R$ 53,99, ainda está em sua versão alfa. Os desenvolvedores esperam lançar a versão completa do jogo apenas em 2024.

Pelo trailer do game nacional, é possível ver a semelhança da dinâmica com a franquia estrangeira. No entanto, os cenários, os modelos dos carros e as roupas dos personagens carregam a estética brasileira. Assista:

Além disso, também como nos games do GTA, há muita perseguição policial e tiroteio.

'Bugs'

Como o game ainda está em sua versão alfa, talvez, os jogadores encontrem "bugs" e alguns problemas de mecânica que podem provocar instabilidades. Mas, a Betagames Group, que o desenvolve, garantiu que fará os ajustes necessários.

Requisitos mínimos e recomendados para jogar o 171

Requisitos mínimos

Sistema Operacional: Windows 7 64 Bits

Processador: Intel Core i5 7400 ou AMD Ryzen 5 1400

Memória: 8 GB

GPU: Nvidia GTX 1050 ou AMD RX 560

DirectX: 11

Armazenamento: 17 GB (SSD é recomendado)

Requisitos recomendados

Sistema Operacional: Windows 10 64 Bits

Processador: Intel Core i5 9400f ou AMD Ryzen 5 2600

Memória: 16 GB

GPU: Nvidia GTX 1070 ou AMD RX 590

DirectX: 12

Armazenamento: 17 GB (SSD é recomendado)

O game também ganhará versões para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series S/X. Porém, ainda não há data.