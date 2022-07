GTA 6 terá primeira protagonista feminina de game, afirma jornalista

Um dos games mais aclamados do mundo, o GTA, contará com a primeira protagonista feminina da história da série, conforme publicou o portal de notícias Bloomberg, em matéria do jornalista Jason Schreier.

Em publicação veiculada nesta quarta-feira (27), o profissional detalhou que a personagem de "GTA 6" será latina e acompanhará um outro protagonista masculino, buscando inspiração no casal de criminosos americanos Bonnie e Clyde.

Ainda segundo matéria, o jogo tem o codinome de “Project Americas”. O projeto está em desenvolvimento desde 2014 e incluiria grandes áreas da América do Norte e do Sul.

O projeto inicial dava conta de que seria o título mais vasto da série até hoje. No entanto, fontes afirmam que esses planos ambiciosos foram reduzidos e o jogo se passará em uma versão fictícia de Miami.

GTA 6: Quem foram Bonnie e Clyde?

Legenda: Bonnie Parker e Clyde Barrow

Bonnie Parker e Clyde Barrow ficaram conhecidos por serem um casal de criminosos, líderes de um gangue itinerante na década de 1930.

A dupla e o grupo que os acompanhava roubavam bancos e estabelecimentos comerciais em toda a região central dos Estados Unidos, e chegavam a matar pessoas, fossem elas civis ou autoridades.