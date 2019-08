Policial em perseguição atropela jovem com síndrome de Down, no bairro Cristo Redentor

Uma jovem com síndrome de Down ficou ferida após ser atropelada por um policial militar em uma motocicleta na noite desta segunda-feira (5), no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza.

O agente de segurança estava em uma perseguição policial junto com uma equipe de motopatrulhamento na Rua Coimbra, quando atingiu a vítima.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, a mãe da jovem atropelada, explicou que os policiais estavam em alta velocidade e que não prestaram socorro à vítima. A Polícia Militar do Ceará informou, em nota, que após o atropelamento, os policiais solicitaram de imediato ambulância para socorrer a vítima.

"Minha filha tinha voltado da igreja e estava sentada na calçada da casa de uma amiga. Aí o marcador de texto dela caiu na pista e ela foi buscar. Foi quando os policiais passaram em alta velocidade e atropelaram ela. Depois que eles perceberam o que tinham acontecido, foram socorrer o policial que ficou caído no chão e deixaram a minha filha de lado. Quem socorreu ela foi a população", disse Débora Maria.

A jovem sofreu uma fratura em uma das mãos e teve escoriações nos pés. Ela e o policial, que também sofreu luxações no ombro foram levados para o Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza.

Ainda em nota, a Polícia Militar informou que os policiais faziam motopatrulhamento na Rua Coimbra quando perceberam que suspeitos corriam pelo local. A nota ainda afirma que a jovem passou correndo na frente de uma das motos que estava perseguindo os suspeitos, sendo atingida.