Mulher morre atropelada por ônibus na Av. Domingos Olímpio

Uma mulher de 31 anos morreu atropelada por um ônibus na Avenida Domingos Olímpio na manhã desta segunda-feira (8). A vítima estava na motocicleta conduzida pelo marido, no sentido Universidade/Aguanambi, quando foi atingida pelo transporte coletivo, que saiu da faixa exclusiva e invadiu a via do meio, segundo testemunhas.

Com o impacto, a mulher desequilibrou e caiu embaixo do coletivo, cuja roda a atingiu. De acordo com populares, o motorista do ônibus não parou para prestar socorro à vítima e seguiu o percurso.

A mulher, identificada por Janesmar Mesquita da Silva, estava indo para o trabalho no momento do acidente. O condutor da motocicleta não sofreu nenhum ferimento.

As câmeras de segurança da avenida vão ser usada para identificar o motorista e empresa, segundo a polícia.

A Perícia Forense esteve no local e fez a retirada do corpo.