Menina de 10 anos desaparece ao sair da escola em Fortaleza

Uma menina de 10 anos desapareceu na última quinta-feira (14), ao sair da escola onde estuda no bairro São Bento, em Fortaleza. Desde então, a família está à procura da criança. Segundo os parentes, ela tinha o costume de ir sozinha para casa mas, desde então, não retornou.

A criança, identificada como Maria Adriely, estudava com a irmã até o ano passado. Este ano, ela precisou estudar sozinha. Por isso, retornava desacompanhada para casa. A mãe da menina recebeu a informação de que Maria foi com uma amiguinha da escola até a comunidade Miguel Arrais. Depois, não foi mais vista.

"A mãe sempre teve cuidado com ela. Ela fazia travessuras, mas não tinha o costume de sair. Nunca tinha desaparecido", disse um familiar da criança.

"Ela é obediente, consegue fazer tudo direitinho na escola, é muito conversadeira. No dia que ela desapareceu, ela veio e pediu a benção pra mim", lembrou a mãe, Adriana Rodrigues.

O Conselho Tutelar de Fortaleza e o de Maracanaú estão acompanhando o caso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSPDS) confirmou que os familiares registraram o desaparecimento no 32º Distrito Policial (Bom Jardim) e o caso será transferido para a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Orientação em casos de desaparecimento

A polícia orienta que, em casos de desaparecimento, a população e familiares podem procurar a DHPP, mesmo não sendo plantonista. Não é preciso aguardar um prazo mínimo para buscar as autoridades policiais.

A população também pode colaborar com as investigações ligando para os números (85) 3257-4807 ou (85) 9111-7498, o WhatsApp da DHPP.