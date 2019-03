Menina que estava desaparecida é encontrada no Bom Jardim em casa com outros sete menores de idade

Uma menina de 10 anos que havia desaparecido quando voltava da escola, na última quinta-feira (14), foi encontrada no fim da tarde deste sábado (16) na comunidade Miguel Arraes, no bairro Bom Jardim. Segundo a Polícia, ela estava em uma casa com mais outras pessoas menores de 18 anos, entre crianças e adolescentes.

Maria Adriely foi localizada na residência da mãe de uma amiga da escola, informou, em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSPDS). As buscas foram feitas por policais civis e conselheiros tutelares, que encontraram no local mais quatro crianças e três adolescentes.

A SSPDS não informou o estado de saúde, nem as circunstâncias que levaram ao sumiço da menina. Segundo um familiar, ela não apresenta sinas de violência física ou psicológica. A mãe da criança prestou depoimento à Polícia, que investiga o caso.

A secretaria também não informou quem eram e para onde foram levadas as outras pessoas menores de 18 anos.

"Todos foram encaminhados para o plantão da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foram ouvidos e liberados, incluindo a mãe e o padrastro da criança que estava desaparecida", detalhou a SSPDS em nota.

A Polícia Civil apura ainda as circunstâncias do desaparecimento e da situação dos menores encontrados. O caso será transferido para Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca).