Homem é morto após discussão sobre compra de celular

Um homem identificado como Francisco Alan Alves Domingos, de 27 anos, foi assassinado, neste domingo (17), no bairro Messejana. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no local do crime, testemunhas contaram que minutos antes da execução, Alan discutiu com um homem que teria aplicado um golpe em um amigo seu, na compra de um celular, na Feira de Messejana.

"Durante a discussão, um outro homem, que estava em um carro, disparou contra Alan e se evadiu do local", disse a SSPDS. A Pasta também divulgou por nota que a vítima já tinha antecedentes criminais por roubo, associação criminosa, corrupção de menor, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para realizar os primeiros levantamentos acerca do homicídio. Um inquérito policial foi instaurado no Departamento para identificar e prender os responsáveis pelo crime.