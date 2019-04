Garoto de programa, empresário e lutador são presos com droga 'Michael Douglas' e ecstasy

Três traficantes foram presos com 385 comprimidos de ecstasy e cristais de “MD”, substância conhecida como a “droga do amor” ou "Michael Douglas", em operação da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD). Dois dos suspeitos, um garoto de programa e um empresário, foram capturados em Fortaleza. O terceiro, um lutador amador, foi encontrado em Sobral. As prisões ocorreram nesta terça-feira (2) e na última sexta (29), e foram divulgadas nesta quarta-feira (3).

Apontado pela polícia como garoto de programa e fornecedor das drogas, Lucian Gurgel Pereira, 28 anos, desembarcou do Rio de Janeiro em Fortaleza. Ele foi capturado em um flat na Praia do Futuro. Com ele, a polícia apreendeu 50 comprimidos de ecstasy, além de substâncias líquidas que vão passar por avaliação, segundo a polícia.

O segundo suspeito é um empresário identificado como Frederico Rabelo Fagundes, 35 anos, que buscou Lucian no aeroporto. A polícia seguiu com os dois suspeitos até um apartamento no bairro Cocó, onde foram apreendidas mais drogas, uma arma e outros materiais.

De acordo com a polícia, o empresário apresentou um registro de posse de arma vencido e disse ser atirador esportivo.

Nos dois endereços, os policiais apreenderam 385 comprimidos de ecstasy; 45 gramas de ecstasy esfarelado; sete gramas de haxixe; 3,5 gramas de maconha; 4 gramas de “MD”, “a droga do amor”; cerca de R$ 5 mil dólares; 300 bolivianos; pistola calibre 380; além de munição, carregadores de arma e substâncias usadas para o preparo de drogas sintéticas.

A prisão do lutador ocorreu em Sobral, na residência do suspeito no bairro Jerônimo Medeiros. Ele estava com 10 gramas de “MD”, além de cocaína e anabolizantes.

Os três foram autuados por tráfico de drogas. O garoto de programa e o empresário também vão responder por associação para o tráfico.