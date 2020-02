Força Nacional chega ao Ceará para reforçar a segurança em meio à paralisação de grupos policiais

Os primeiros agentes da Força Nacional de Segurança Pública chegaram no início da manhã desta quinta-feira (20) em Fortaleza. De acordo com a assessoria da Força Nacional, os agentes vieram por terra da cidade de Paulista, no interior de Pernambuco. Os agentes já começaram a atuar na cidade na manhã desta quinta. Os agentes chegam para apoiar as forças de segurança estaduais para reforçar a segurança em meio à paralisação de grupos de policiais no Estado.

Uma outra equipe deve chegar de avião no fim da manhã no terminal de cargas do Aeroporto Pinto Martins. A terceira parte do efetivo sairá de Brasília por volta das 15h, também no avião da PF, com previsão de chegada às 17h45.

O ministro Sergio Moro autorizou nesta quarta-feira (19) o envio da Força Nacional. Segundo a portaria do ministério, a tropa ficará no Estado por 30 dias contados a partir desta quinta-feira, seguindo até 19 de março, “a fim de proteger a população cearense, em razão de movimento paredista por parte das polícias estaduais”. O documento não informou o contingente total que será enviado, que deve seguir planejamento definido pelo ministério. A medida atende a pedido do governador Camilo Santana (PT).

Movimento de grupo de PMs

O envio da tropa acontece em meio a um movimento de grupo de policiais militares que reivindicam aumento salarial e após o senador licenciado Cid Gomes (PDT) ter sido baleado quando tentava entrar com uma retroescavadeira em um quartel militar de Sobral, na Região Norte do Estado.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública já tinha enviado equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal para Sobral para a segurança de Cid.

Um grupo de policiais insatisfeito com a proposta de reajuste apresentada pelo Governo do Estado realiza desde terça-feira (18) atos classificados pelo Executivo como "motim".

Moro já havia enviado tropas da Força Nacional para o Ceará em 2019, quando o Estado sofreu onda de ataques criminosos organizados por facções.