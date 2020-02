Os tiros contra Cid Gomes saíram pela culatra dos amotinados

Saíram pela culatra os tiros desferidos quarta-feira, 19, por meia dúzia de maus policiais, amotinados em um quartel da PM em Sobral, contra o senador Cid Gomes, que, numa atitude à primeira vista insensata, resolveu arriscar a vida para - como porta-voz da sociedade cearense também revoltada - por termo a uma insubordinação que ameaça a segurança pública no Estado do Ceará.

Escondendo o rosto com balaclavas, no melhor estilo dos bandidos das facções criminosas - os insubordinados – que logo em seguida abandonaram as instalações que haviam ocupado – agora já sabem de que lado está a população. Ela está a favor dos bons policiais que compõem a maioria da Polícia Militar do Ceará e que seguem no cumprimento de sua obrigação profissional de proteger o cidadão e sua propriedade contra a ação dos fora-da-lei, entre os quais estão os amotinados de Sobral e de outras cidades.

A Constituição permite que policiais - civis e militares – usem armas de fogo. E mais: dá-lhes o direito de matar em legítima defesa e em confronto direto com bandidos. Mas lhes nega o direito de greve, uma vez que desempenham um serviço público essencial, que deve ser executado em tempo integral.

Infelizmente, a política invadiu os quartéis das PMs aqui e no resto do País. Criaram-se associações de cabos, sargentos e praças, que, sustentadas por contribuições compulsórias, descontadas na folha mensal de pagamento, cresceram a tal ponto que elegeram vereadores, deputados e senadores. Tudo, todavia, dentro do jogo democrático.

Neste ano de eleição municipal, os líderes das corporações ligadas à segurança pública do Ceará decidiram – por pura estratégia eleitoral - rejeitar a proposta de aumento do soldo da tropa e de sua oficialidade, acordado pelo Governo do Estado e pelos representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. E mais do que isso: partiram para o confronto, chamando uma greve que foi rejeitada pela maioria da corporação.

Nesta quinta-feira, chega a Fortaleza uma força federal para engrossar o lado legalista da PM, que tem o claro e visível apoio da sociedade cearense.

Espera-se, agora, que a liderança dos amotinados use o bom senso para, literalmente, baixar a sua guarda. O Governo do Estado, com o apoio da população e do seu Poder Legislativo, está disposto a punir quem atirou no senador Cid Gomes e quem feriu e segue ferindo a Lei, negando-se a cumprir o seu dever.