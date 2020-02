Ceará conta com reforço de outras forças de segurança nesta quinta-feira, com paralisação de PMs

O Ceará amanheceu com reforço na segurança na manhã desta quinta-feira (20), após a paralisação de grupos de policiais iniciada na terça-feira (18). Em Fortaleza, a Secretária Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) iniciou o plano de reforço no policiamento na capital ainda na madrugada. Equipes da Guarda Municipal cobrem pontos de grande movimentação de pessoas, veículos e corredores comerciais. Além do serviço habitual do órgão, a prefeitura informou que colocou nas ruas agentes extras.

Já em Sobral, onde o policiamento foi reduzido com o ato de grupos de PMs, equipes da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) fazem rondas na cidade. Equpes do órgão também reforçam a segurança próximo ao hospital onde o senador Cid Gomes foi internado após ser atingido por dois tiros, na tarde desta quarta-feira, quando tentou entrar um quartel da polícia com uma retroescavadeira. A equipe é composta por 12 homens e três viaturas. Também está no local um grupo do Núcleo de Operações Especiais (NOE), também da PRF.

De acordo com o coronel Acácio, da PM em Sobral, oito 8 equipes da instituição fazem o policiamento nas ruas nesta manhã. O númeoro só não é maior, segundo ele, porque as viaturas que tiveram os pneus furados estão pasando por manutenção.

Equipe da PRF-CE em frente ao hospital onde se encontra internado o senador Cid Gomes Mateus Ferreira

Envio da Força Nacional

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou nesta quarta, o envio da Força Nacional para o Ceará "a fim de proteger a população cearense, em razão de movimento paredista por parte das polícias estaduais do Ceará". O envio será feito nesta quinta e deve permanecer no estado por 30 dias, conforme portaria assinada por Sergio Moro. “A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública”, detalha a portaria.

O envio ocorre em meio ao motim de policiais militares que reivindicam aumento salarial. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará aumento o salário de um soldado militar de R$ 3,2 mil para R$ 4,5 mil, em reajuste progressivo até 2022.

Paralisações no Cariri

No município de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, 42 viaturas estavam paradas na manhã desta quinta, no Centro da cidade. Além dos carros da polícia, há um caminhão do Corpo de Bombeiros e um veículo da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE-CE) também parada, com os pneus esvaziados. No local também há cerca de 400 homens encapuzados que dizem ser policiais, todos de braços cruzados.

Policial preso por incendiar veículo

Ainda em Juazeiro do Norte, um policial militar foi preso nesta quinta, após incendiar o veículo de uma mulher que criticou os atos criminosos em suas redes sociais. A informação foi confirmada por uma fonte da polícia.

A cidade registrou ainda outra ocorrência de incêndio durnate a paralização de policiais. No bairro São José, foi registrado um incêndio em uma marmoraria. O Corpo de Bombeiros foi até o local e controlou as chamas. Não houve registros de feridos e as causas do incêndio vão ser estudadas.

Os comerciantes de Juazeiro do Norte fecharam as portas mais cedo na quarta-feira. Segundo os comerciantes da cidade, há uma previsão de queda nas vendas de 40% .

No Crato, município vizinho, um carro foi incendiado, no bairro Pinto Madeira. Equipes dos Bombeiros também conseguiram controlar as chamas. Não há informações o que causou o incêndio. Ninguém ficou ferido.