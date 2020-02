Cid Gomes chega a quartel em retroescavadeira e é atingido por dois tiros, em Sobral

O senador licenciado e ex-governador do Ceará Cid Gomes (PDT) foi atingido por dois tiros. O fato ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (19), em Sobral (Norte do Ceará). Cid estava em uma retroescavadeira tentando entrar em um quartel militar ocupado por homens mascarados.

Segundo a assessoria do político, um projétil bateu na clavícula e saiu e o outro se alojou no pulmão esquerdo. Os tiros foram disparados em meio a atos de policiais militares em todo o Estado.

O ex-governador foi levado ao Hospital do Coração de Sobral. Segundo a assessoria de comunicação dele, "neste momento, o senador passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral".

> TEMPO REAL: acompanhe a cobertura dos atos

O irmão de Cid, Ciro Gomes, publicou em rede social que o senador "foi vitima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados". Conforme Ciro, "as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo".

"Novos exames estão sendo feitos, mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte", informou Ciro.

Em outro vídeo do momento, Cid Gomes discute com um dos policiais envolvidos, separados por uma grade. "(...) é ilegal. Vocês têm cinco minutos pra pegarem os seus parentes, as suas esposas e seus filhos e sair daqui em paz. Cinco minutos. Nem um a mais", diz Cid. O policial responde:"Você não tem autoridade pra fazer esse tipo de coisa. Me solte". Cid, então, responde: "E você está preso". Em seguida, o tumulto continua.

Momentos antes, Cid Gomes postou stories em seu Instagram afirmando que iria a Sobral para "definir coletivamente uma estratégia para dar paz" à cidade.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou estar acompanhando "com preocupação" desdobramentos do ocorrido com o senador licenciado.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que está "analisando as providências que podem ser tomadas" diante da situação com o senador. "Já foram enviadas equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal para Sobral para garantir a segurança" de Cid, conforme o ministério.

Situação em Sobral

No município de Sobral, a 248 km de Fortaleza, 240 agentes de segurança que fazem parte da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) chegaram a parar, de acordo com apuração do Sistema Verdes Mares.

Homens encapuzados sentados nas janelas de viaturas mandaram comerciantes fecharem as portas durante a tarde, no Centro da cidade. Um vídeo mostra as viaturas passando, por volta de 14h, com homens fazendo gestos com os braços, indicando para baixarem as portas das lojas.