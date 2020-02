Davi Alcolumbre diz acompanhar 'com preocupação' desdobramentos de atentado contra Cid Gomes

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse estar acompanhando "com preocupação" os desdobramentos do ocorrido com o senador licenciado Cid Gomes (PDT), na tarde desta quarta-feira (19), em Sobral. Cid foi baleado quando tentava entrar, com uma retroescavadeira, em um quartel militar na cidade. O local estava ocupado por homens mascarados.

Davi Alcolumbre afirmou, por meio de nota divulgada no início da noite, que já entrou em contato com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e com o governador Camilo Santana (PT), "para obter informações e garantir a segurança do parlamentar".

De acordo com a assesoria de imprensa do pedetista, ele foi baleado por uma arma de fogo ao tentar entrar em um quartel ocupado por policiais militares, em meio a atos de profissionais de Segurança Pública no Estado.