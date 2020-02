Municípios cancelam festa de Carnaval por impossibilidade de garantir segurança do evento

Pelo menos quatro municípios cancelaram as comemorações de Carnaval deste ano alegando impossibilidade de garantir a segurança do evento. As cidades de Paracuru, Milagres, Canindé e Paraipaba, que haviam anunciado programação de Carnaval, anunciaram, por meio de nota divulgada na manhã desta sexta-feira (21), que não realizarão a festa por conta das paralisações, atos e motins de policiais militares no Estado.

Outros municípios do interior, como Aracati, São Benedito e Ipu, contrataram seguranças particulares para garantir o bem-estar dos foliões durante a programação do evento.

"Em virtude dos últimos acontecimentos envolvendo a Segurança Pública, onde foi deflagrado movimento grevista por parte da Polícia Militar, ainda, diversas ações criminosas contra o patrimônio público e privado, o Governo Municipal de Milagres, primando pelo bem estar e segurança da população, resolve cancelar o evento carnavalesco", informou a Prefeitura.

O evento seria realizado nas dependências do Parque de Eventos Manoel Galego. Ainsa segundo a nota, "a medida é tomada com base nas informações que chegam a todos os municípios, orientando pela abstenção da realização de eventos em que ocorram grandes aglomerações de foliões, diante o total clima de insegurança vivenciado pela população cearense".

Paracuru

Também por nota, a Prefeitura de Paracuru, no litoral cearense, comunicou o cancelamento da festividade. O prefeito da cidade, Eliabe Albuquerque, informou que a decisão "foi difícil" de ser tomada, mas necessária. "Avaliei o momento com toda a cautela e, em nome da segurança, não só dos nossos cidadãos como dos visitantes, cheguei à conclusão de que devíamos cancelar as festividades previstas", ressaltou o representante.

Segundo o gestor, mesmo com o cancelamento, será mantida a estrutura necessária na saúde, infraestrutura e blitz educativa na entrada da cidade. As ações devem se estender nas manhãs do sábado (22) e deste domingo (23). O valor da verba que seria destinado ao carnaval em Paracuru será doado para a Secretaria da Saúde do Estado.

“Informamos que o Carnaval 2020 de Paracuru foi cancelado, devido a impossibilidade de garantir a segurança adequada aos foliões, tendo em vista a paralisação da PMCE (Polícia Militar do Ceará). Contamos com a compreensão de todos”, diz a nota.

Em Paraipaba, o evento também foi cancelado. Em nota oficial, a gestão alegou a busca para "garantir tranquilidade, o bem-estar e a segurança de todos os foliões". Segundo a nota, "todos os recursos financeiros, que seriam investidos no evento, serão destinados para a saúde".

Cancelamento

Ainda na quarta-feira (19), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) negou uma suposta determinação do Governador do Ceará, Camilo Santana (PT), cancelando as festividades de Carnaval em Fortaleza e no interior do Estado. A falsa nota atribuia o cancelamento das festividades às manifestações de militares.

Nesta quinta-feira, houve a autorização para a GLO (Garantia da Lei e da Ordem), pelo presidente Jair Bolsonaro, atendendo a um pedido do governador Camilo Santana. Com isso, militares do Exército já começaram a atuar nas ruas do Ceará.