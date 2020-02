IpuFolia, carnaval tradicional da região da Ibiapaba, começa neste sábado. Veja programação

As comemorações do Carnaval deste ano, no Ipu, região da Ibiapaba, serão embaladas com a presença de um Trio elétrico. Nos anos anteriores, a festa acontecia concentrada em um palco fixo, na Praça da Estação Ferroviária da cidade. Em 2019, porém, os foliões do IpuFolia, como é conhecido, poderão acompanhar os festejos pelas ruas da cidade.

O carro está sendo preparado com grafites feitos por um artista local. A programação é que o Trio, que chegou à cidade nesta segunda-feira (17), saia da Praça Major Quixadá, seguindo pela Coronel Félix e Coronel Liberalino até se fixar na Praça da Estação, onde a festa deve seguir com o Trio parado.

Segurança

Para garantir o bom andamento da festa, o Chefe de Gabinete da Prefeitura, Sebastião Rufino, informou que o esquema de segurança do IpuFolia 2020 foi criteriosamente planejado. A Prefeitura contará com a presença da Polícia Militar de Ipu e reforço de policiais militares de Fortaleza.

Além disso, os foliões serão acompanhados por Bombeiros Militares e Civis; além da Guarda Municipal, Autarquia de Trânsito e seguranças particulares.



Cuidado Redobrado

O período carnavalesco coincide com a maior incidência de chuvas, o que contribui com a proliferação do Aedes Aegypti (mosquito da dengue). Isso ocorre porque o acúmulo de água parada e as temperaturas mais quentes, comuns neste período do ano, favorecem o surgimento de arboviroses.

Para eliminar os focos, a Secretaria Municipal de Saúde do Ipu realizou, esta semana, a dedetização em toda a área onde os foliões se concentrarão no período de festa.

Programação

Sábado (22/02)

13h00 - Maiorais do Frevo (Bica Park)

18h00 - Bloco da Mala (Concentração no Bar O Buriti)

23h00 - Chicabana

2h - Igo Negão

Domingo (23/02)

13h00 - Maiorais do Frevo (Bica Park)

17h00 - Maiorais do Frevo (Carnaval das Crianças, na Praça de Iracema)

23h00 - Michel Firmo

2h - Saradões do Forró

Segunda-feira (24/02)

13h00 - Maiorais do Frevo (Bica Park)

17h00 - Desfile do Bloco do Avesso

23h00 - Walber Cássio

2h - Tiago Mendes

Terça-feira (25/02)