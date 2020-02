Cid Gomes chega a quartel em retroescavadeira e é atingido por tiro, em Sobral

O senador e ex-governador do Ceará Cid Gomes (PDT) foi atingido por um tiro de bala de borracha, segundo a assessoria do político. O fato ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (19), em Sobral, e Cid estava em cima de uma retroescavadeira.

O ex-governador foi levado ao Hospital do Coração de Sobral e ainda não há mais informações a respeito do estado de saúde dele.

Momentos antes, Cid Gomes postou stories em seu Instagram afirmando que iria à Sobral para "definir coletivamente uma estratégia para dar paz" à cidade.

No município de Sobral, a 248 km de Fortaleza, 240 agentes de segurança que fazem parte da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) chegaram a parar, de acordo com apuração do Sistema Verdes Mares, mas parte está voltando ao trabalho no início da tarde. Vinte viaturas estão estacionadas e 10 motocicletas do motopatrulhamento.

Homens encapuzados sentados nas janelas de viaturas mandaram comerciantes fecharem as portas na tarde desta quarta-feira (19), no Centro de Sobral, Região Norte. Um vídeo mostra as viaturas passando, por volta de 14h, com homens fazendo gestos com os braços, indicando para baixarem as portas das lojas. A situação ocorre em meio a atos de paralisação de grupos policiais em Fortaleza, Região Metropolitana e no interior do Estado.