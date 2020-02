PMs amotinados não aceitam proposta do governo e seguem paralisação no Ceará

Após reunião de senadores cearenses com PMs amotinados no 18º Batalhão, na noite desta quinta-feira (20), os militares decidiram continuar com a paralisação no Ceará após ouvirem a proposta do governo do estado. Segundo o Cabo Sabino, o governador não cede e afirmou que não garante sequer a anistia para os policiais que já estiverem respondendo Inquérito Policial Militar (IPM), contudo, aqueles que ainda quiserem deixar o movimento não serão identificados ou investigados.

O Cabo Sabino comunicou aos amotinados as informações tratadas na reunião com o governador, que aconteceu mais cedo. "Amanhã [sexta-feira] 7h da manhã a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) entra em vigência, ou seja o governo do estado não comanda mais a segurança pública. Quem comanda é o Exército Brasileiro. Diante disso, eu pergunto a categoria, qual a decisão?", interrogou. Os PMs responderam com gritos de "eu não vou embora", mostrando que não aceitariam a trégua.

Camilo Santana recebeu os parlamentares para negociar o fim do motim policial. A reunião dos senadores cearenses com o governador Camilo Santana foi uma tentativa de negociar o fim do motim policial que ocorre desde terça-feira (20) no Ceará.

Entre os senadores que participaram da reunião com Camilo no Palácio da Abolição estavam Eduardo Girão (Podemos-CE), Major Olimpo (PSL-SP) e Elmano Ferrer (Podemos-PI).

Alguns policiais militares se dizem insatisfeitos com a proposta de reajuste salarial do governo.

Três policiais foram presos e mais de 300 são investigados por "vandalismo" e "motim", segunda a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Forças Armadas

Jair Bolsonaro classificou como "guerra urbana" a situação no Ceará e afirmou que "o bicho vai pegar" com a chegada dos militares ao estado para auxiliar no reforço à segurança pública. As declarações foram dadas em transmissão ao vivo em rede social, nesta quinta-feira (20).

"Isso é coisa de responsabilidade, coisa séria. Se estamos em guerra urbana, temos que mandar gente para lá para resolver esse problema", disse Bolsonaro.

Ainda nesta quinta-feira, Bolsonaro assinou um decreto autorizando a ação de tropas das Forças Armadas no Ceará, enquanto o estado enfrenta um motim de policiais militares. O envio acontece em meio a um movimento de grupo de policiais militares que reivindicam aumento salarial e após o senador licenciado Cid Gomes (PDT) ter sido baleado quando tentava entrar com uma retroescavadeira em um quartel militar de Sobral, na Região Norte do Estado.