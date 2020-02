Comitiva de senadores se reúne com Camilo para tentar intermediar diálogo entre Governo e policiais

Um grupo de senadores da República vem a Fortaleza, nesta quinta-feira (20), para tentar intermediar o diálogo entre o Governo do Estado e os policiais militares que estão realizando atos contra a Segurança Pública estadual.

Além dos senadores cearenses Tasso Jereissati (PSDB), Eduardo Girão (Pode) e Prisco Bezerra (PDT), outros membros da Casa estarão presentes como Major Olímpio (PSL/SP) e Elmano Férrer (Pode/PI).

O governador Camilo Santana (PT) deve receber os parlamentares, segundo Eduardo Girão, às 18h30 desta quinta. "Vamos tentar reabrir o canal de diálogo", disse o senador cearense.

O primeiro passo da comitiva será a conversa com o chefe do Executivo cearense. Só depois, haverá procura pelas lideranças do movimento dos policiais militares.

"Nosso objetivo é resguardar o interesse público. Queremos encontrar uma forma de dialogar para resolvermos o impasse", disse Girão ao destacar que não tem conhecimento de quem seria o interlocutor da negociação.