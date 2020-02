Ceará registra 170 homicídios durante seis dias de paralisação de PMs

O Ceará registrou 170 homicídios de 0h da quarta-feira (19) a meia-noite desta terça-feira (24), durante seis dias de paralisação de policiais militares do Estado, de acordo com a mais recente atualização da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS). O dado representa, em média, uma morte violenta a cada 51 minutos durante o período.

Somente nesta segunda-feira (24), foram registrados 23 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em todo o Estado. Segundo a SSPDS, os CVLIs "englobam os casos que se enquadram como homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio".

Pelo menos 230 PMs foram afastados de suas funções e deverão ficar sem os salários já neste mês. Outros 37 agentes de segurança foram presos por deserção, em consequência de terem falatado o serviço durnate o Carnaval. Dois batalhões da corporação estão tomados pelos PMs paralisados em Fortaleza e um em Sobral.

Nesta terça-feira, o Exército chegou a Crato e Juazeiro, na Região do Cariri Lorena Tavares

A crise fez o governo estadual pedirem o reforço da Força Nacional e do Exército, que está nas ruas do Ceará desde que o presindente Jair Bolsonaro decretou a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que possibilita o emprego das Forças Armadas em situações nas quais há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em graves situações de perturbação da ordem. Nesta segunda (24), os ministros de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Defesa, Fernando Azevedo, estiveram em Fortaleza para conferir os trabalhos das forças de segurança. Nesta terça-feira, o Exército chegou a Crato e Juazeiro, na Região do Cariri.

O número de mortes violentas aumentou com o início do motim dos policiais militares, conforme dados da secretaria:

Segunda-feira (17): 3

Terça-feira (18): 5

Quarta-feira (19): 29

Quinta-feira (20): 22

Sexta-feira (21): 37

Sábado (22): 34

Domingo (23): 25

Segunda-feira (24): 23

A SSPDS descata que "o amotinamento de parte dos policiais militares começou na terça-feira à noite".