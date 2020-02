Crato e Juazeiro do Norte recebem reforço de tropas do Exército Brasileiro 

Os municípios do Crato e Juazeiro do Norte, na Região do Cariri do Ceará, vão receber tropas do Exército Brasileiro a partir desta terça-feira (25). De acordo com o capitão Rômulo Farias, da 10ª Região Militar, as tropas fazem parte da Operação Mandacaru e vão reforçar a segurança pública nas duas cidades. O Exército não informou quantos homens e que tipo de veículos vão ser enviados.

Ainda segundo o Exército, as tropas deverão permanecer nos municípios até a próxima sexta-feira (28), conforme determinado pela Garantia da Lei e da Ordem (GLO), autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, no último dia 20 de fevereiro, a pedido do governado Camilo Santana. O efetivo total de veículos e de homens não foi informado pelo capitão.

Ao todo, 2,5 mil homens do Exército Brasileiro atuam no Estado neste momento.

Motins da PM

As tropas foram enviadas para o reforço da segurança após o início dos motins da Polícia Militar, realizados em protesto por aumento salarial.

O uso da GLO, com emprego das Forças Armadas, é para situações nas quais há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em graves situações de perturbação da ordem.

Com os motins protagonizados por PMs, mais de 300 Inquéritos Policiais Militares (IPMs) foram instaurados contra os servidores que participam da paralisação. Além disso, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) também vem instaurando processos disciplinares contra os envolvidos.