Em visita, Moro cita que "situação está sob controle" e Camilo volta a falar em diálogo e negociação

A comitiva formada pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva e da Advocacia Geral da União, André Luiz Mendonça, visitou nesta segunda-feira (24) Fortaleza para acompanhar as ações de segurança pública no Ceará e para se reunir com o governador Camilo Santana.

"Nosso trabalho aqui é garantir a proteção da população", afirmou o ministro Sérgio Moro, da Justiça, em visita ao Ceará.

"Forças estão aqui pra atender a situação, que entendemos que é temporária e deve ser resolvida brevemente", completou Moro.

Sobre o número de 147 homicídios contabilizado desde a paralisação, o ministro ponderou: "existe indicativo de aumento de alguns crimes mais violentos, mas não há uma situação de absoluta desordem nas ruas. Nós circulamos as ruas. A situação está sob controle, mas claro dentro de um contexto relativamente difÍcil em que parte da policia estadual está paralisada".

Assista coletiva na íntegra

Camilo reafirma discurso e volta a falar em negociação

Logo após a fala dos ministros, o governador Camilo Santana citou que:

"Sempre haverá abertura para diálogo e negociação, mas ninguém pode estar acima da lei neste País"

O governador voltou a citar todos os investimentos realizados em Segurança, mas pontuou que "grupos da Segurança estejam fazendo o que a sociedade está acompanhando com balaclavas, armas..."

Passo a passo da visita

A comitiva chegou por volta das 11 horas desta segunda-feira (24) a Fortaleza e veio acompanhar a Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em curso no Estado.

O general Cunha Mattos, responsável pela operação e por guiar a pasta de Segurança Pública com a GLO, recebeu a comitiva.

As autoridades participam de um briefing sobre as atividades que estão sendo realizadas pelas Forças Armadas e pelos órgãos de Segurança Pública federais, estaduais e municipais no comando da 10ª Região Militar. A agenda da comitivia teve início no comando da 10ª Região Militar.

Ao meio-dia, Moro e os demais ministros seguiram para o Palácio da Abolição. O grupo se reuniu, em seguida, com o governador Camilo Santana e a vice-governadora Izolda Cela. Por volta das 13h20, o govenador Camilo Santana e os ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva e da Advocacia Geral da União, André Luiz Mendonça, iniciaram coletiva de imprensa, explicando os trabalhos que estão sendo realizados.

Ministros se reúnem com o governador Camilo Santana nesta segunda-feira Foto: Thiago Gadelha/SVM

Comitiva participou, durante uma hora, de uma reunião no Comando da 10ª Região Militar, em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Também estão presentes na reunião a cúpula da segurança pública. O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Luís Eduardo Soares de Holanda, comandante da Policia Militar, Cel. Alexandre Ávila de Vasconcelos e o delegado-geral da Policia Civil, Marcus Vinícius Sabóia Rattacaso.