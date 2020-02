Íntegra da coletiva: Moro e Camilo falam sobre paralisação de PMs no Ceará

Durou cerca de 16 minutos a entrevista à imprensa do governador Camilo Santana e dos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva e da Advocacia Geral da União, André Luiz Mendonça, que visitaram nesta segunda (24), em comitiva interministerial, o Estado do Ceará para acompanhar as ações de Segurança Pública, mediante a atuação via GLO das Forças Armadas.

Moro ponderou como está a questão de segurança pública do Estado, enquanto Camilo Santana reafirmou que 'ninguém pode estar acima da lei'.

Assista na íntegra a coletiva de imprensa: