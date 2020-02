Camilo encontra Moro e agradece apoio do Governo para lidar com motim de PMs

O governador Camilo Santana (PT), por meio do perfil no Facebook, agradeceu ao Governo Federal pelo apoio na crise de segurança causada por militares amotinados no Ceará. Ele esteve reunido com o ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Defesa, Fernando Azevedo, no início da tarde desta segunda-feira (24), no Palácio da Abolição. Também esteve no encontro o advogado-geral da União, André Luiz Mendonca.

"Falamos sobre a operação Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em curso no estado, para garantir a segurança da população cearense", diz trecho da postagem do governador. "Reafirmo que continuarei apoiando e valorizando nossos policiais que cumprem com suas obrigações e honram a farda que vestem. A quem praticar ilícitos, o rigor da Justiça. Ninguém está acima da lei", ressaltou.

A comitiva chegou por volta das 11h desta segunda-feira (24) a Fortaleza e veio acompanhar a Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em curso no Estado.

O general Cunha Mattos, responsável pela operação e por guiar a Pasta de Segurança Pública com a GLO, recebeu a comitiva. As autoridades participam de um briefing sobre as atividades que estão sendo realizadas pelas Forças Armadas e pelos órgãos de Segurança Pública federais, estaduais e municipais no comando da 10ª Região Militar, onde começou a agenda da comitiva.

Antes de retornar a Brasília, os ministros ainda participaram de um sobrevoo na Grande Fortaleza.