Babá que desapareceu após sair para o trabalho é encontrada morta próximo a córrego no Eusébio

O corpo da babá Angélica Nogueira dos Santos, de 24 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (13) às margens de um córrego em Eusébio. A jovem estava desaparecida há quatro dias, desde a última segunda-feira (10), quando saiu de casa para trabalhar e não voltou. A causa da morte ainda será investigada pela Perícia Forese do Ceará (Pefoce). O corpo foi localizado em avançado estado de decomposição.

De acordo com a cunhada de Angélica, Ednir Rodrigues da Silva, a família ficou sabendo do desaparecimento após o chefe da babá ligar para o marido da vítima, estranhando não ter chegado no serviço.

A babá saiu de casa por volta de 7h, de bicicleta, e não foi mais encontrada. O desaparecimento foi comunicado à Polícia e a comunidade começou a procurá-la. A bicicleta e a mochila da vítima não foram encontradas, de acordo com Ednir.

Segundo a comerciante Maria de Fátima, amiga da vítima, um grupo de trinta pessoas fez buscas na região na tarde quarta-feira a tarde, na área de matagal. O corpo foi encontrado por um vizinho na tarde de quinta-feira, próximo ao trabalho dela. "Um morador da comunidade foi buscar seus gados, sentiu mal cheio e achou ela no córrego. Era uma mata muito fechada, perto do local onde trabalhava", relata a comerciante.

Após acharem o corpo de Angélica, a polícia foi acionada e começou a investigar o desaparecimento. A Delegacia Metropolitana de Aquiraz está investigando o caso, mas a causa da morte será esclarecida após análise na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.