Pesquisa revela os elementos que mais identificam o cearense

Imagine a seguinte cena: almoço na exuberante praia de Jericoacoara. No cardápio, baião de dois com um complemento ao seu gosto. Ao fundo, o cantor Fagner se apresenta tocando músicas de sucesso que embalam sua carreira ao longo das últimas cinco décadas. Logo após seu show, o humorista Tirulipa diverte com suas cômicas piadas e, para o encerramento da noite, um autêntico forró pé de serra. Este seria um cenário perfeito para você? Para a maioria dos cearenses, sim.

O Instituto Opnus realizou pesquisa com 1.693 cearenses, entre os dias 19 de março a 23 de maio deste ano, com o objetivo de conhecer os "queridinhos" em cinco quesitos: comida típica favorita, praia que mais deseja conhecer, humorista preferido, cantor ou banda de preferência e símbolo que mais representa o Ceará. O baião de dois é a comida típica com a maior preferência dos cearenses, sendo apontado por 37% como comida favorita. É quase impossível dissociá-la ao sabor do Sertão. O prato é ainda mais querido entre os fortalezenses: na Capital, praticamente metade dos entrevistados (48%) respondeu que o baião é sua comida típica preferida.

Encantadoras

Quando o assunto é praia, o Ceará tem algumas das mais belas do mundo. A famosa Jericoacoara é a que os cearenses mais querem conhecer, conforme 30% das respostas. Esse número é maior ainda entre os mais jovens: 34% dos entrevistados entre 16 a 24 anos e 39% de 25 a 34 anos afirmaram que Jeri é a praia que povoa o desejo de visita. Com suas imponentes falésias, Canoa Quebrada ficou em segundo lugar, interessando a 13% das pessoas consultadas.

Riso solto

Humor e Ceará são quase sinônimos. A alegria por aqui fez morada. E, nesse quesito, Tirulipa é o humorista da terra mais querido do público local, garantindo a preferência de 17% dos entrevistados, com destaque especial entre os mais jovens. Seu pai, Tiririca aparece em 2º lugar (15%), empatado tecnicamente com Tom Cavalcante (14%). A margem de erro da pesquisa é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Sons que embalam

Com décadas de carreira como cantor e compositor renomado em todo o País, Raimundo Fagner é o artista cearense favorito do Estado, com 22% das menções. Em seguida, aparecem cantores mais jovens, mas também de grande sucesso na cena nacional: Wesley Safadão é o preferido por 11% dos entrevistados, seguido de Xand Avião (4%). Entre o público mais jovem, no entanto, Safadão surge na liderança, seguido por Xandy.

Ícone

Empatados tecnicamente em primeiro lugar, dois símbolos que representam muito bem o Ceará e o cearense: de um lado, a festa e alegria e, de outro, a fé. O forró foi apontado por 16% dos entrevistados como o principal símbolo do Estado. A figura de São Francisco, Santo com a maior quantidade de devotos no Ceará, aparece em 2º lugar, ainda que tecnicamente empatado com o primeiro colocado. Para 15% dos entrevistados, a estátua do Santo é o principal ícone cearense. Logo em seguida, com 13% dos votos, surge outro religioso com singular destaque entre os católicos. O monumento de Padre Cícero, erguido no Horto em Juazeiro do Norte, ficou com a terceira colocação.

Variações

O cientista político Pedro Barbosa, responsável pelo estudo e diretor da entidade à frente da pesquisa, destacou que o resultado traz elementos que demonstram a pluralidade existente no Estado.

"Quando fazemos um recorte do interior, a religiosidade sobrepõe aos outros ícones. As romarias presentes, sobretudo, no Cariri e Canindé, são fortes influenciadores. Nestes locais, as figuras de São Francisco e Padre Cícero despontam como as mais representativas", pontua.

Em Fortaleza, as preferências mudam. "As praias, jangadas e estátua de Iracema são consideradas os principais símbolos pela maioria dos entrevistados que residem em Fortaleza e Região Metropolitana", conclui.