Sobe para 29 número de açudes sangrando no Ceará; outros 29 estão com mais de 90% da capacidade

O Açude Gomes no município de Mauriti, na Região do Cariri, transbordou nesta segunda-feira (1º), sendo a mais recente localidade monitorada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) a atingir a capacidade máxima. Com isso, sobe para 29, o número de reservatórios no estado que atingiram 100% do volume total neste ano, conforme o órgão.

O equipamento, de acordo com a Cogerh, comporta 2,39 milhões de metros cúbicos de água. Dos açudes monitorados pelo Companhia, outros 29 estão com a capacidade acima de 90%. Entretanto, existem 88 açudes que estão com volume inferior a 30%.

Açudes com volume total: