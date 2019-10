Prefeitura de Redenção tem concurso com mais de 300 vagas e salário de até R$ 2,4 mil

A Prefeitura Municipal de Redenção, que fica no Maciço de Baturité, divulgou edital de concurso público para preenchimento de 310 vagas para admissão imediata e outras 600 de cadastro reserva.

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade com salários que podem chegar a até R$ 2.420,00. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de novembro por meio da internet.

Os cargos variam de acordo com a escolaridade do candidato.

Nível fundamental : Agente Comunitário de Saúde

: Agente Comunitário de Saúde Nível médio : Agente de Combate às Endemias e Secretário Escolar

: Agente de Combate às Endemias e Secretário Escolar Nível superior: Professor do ensino fundamental, Artes, Ciências, Educação Física, Educação Infantil, Educação Religiosa, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e para Psicopedagogo.

A taxa de inscrição tem os seguintes valores: R$ 60 (nível fundamental), R$ 90 (nível médio), R$ 130 (nível superior).

Provas

As provas objetivas serão aplicadas para todos os candidatos no dia 15 de dezembro em local e data a serem divulgados no site da organizadora do concurso. Para os candidato de nível superior haverá ainda uma prova de títulos.