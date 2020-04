Pentecoste tem ruas alagadas, carros arrastados e moradores desabrigados após fortes chuvas

O município de Pentecoste foi atingido por uma forte chuva que alagou ruas e deixou moradores desabrigados na tarde desta quarta-feira (22). Parte do muro do estádio municipal desabou, mas não houve vítimas, segundo a prefeitura. De acordo com moradores, a precicipitação começou por volta de 16h30 e só parou um pouco depois das 17h, quase duas horas de temporal. Os bairros mais atingidos foram Pedreiras, Centro e Acampamento.

Além de invadir casas, a água entrou em estabelecimentos comerciais como uma agência bancária e um supermercado situados na região central da cidade. Carros e motocicletas foram arrastados pela correnteza que se formou em algumas ruas e avenidas.

Casa invadida pela água durante a forte precipitação registrada na tarde desta quarta-feira em Pentecoste Foto: Arquivo pessoal

A prefeitura do município informou por meio de um comunicado que as famílias desabrigadas ou que não tiverem em condições de continuar em seus imóveis devem procurar uma unidade de ensino mais próxima para ficar abrigadas.

A município informou ainda que iniciou um mapeamento nas áreas mais afetadas da cidade para verificar a quantida de famílias desabrigadas e tomar as medidas emergenciais.

Previsão

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para esta quinta-feira (23) é de precipitações mais intensas no centro-norte do Ceará, entretanto, não se descartam precipitações com intensidades variadas nas demais áreas.

Ajuda aos desabrigados

A prefeitura de Pentecoste, por meio da Secretaria de Assistência Social disponibilizou um número de atendimento para auxiliar as famílias que ficaram desabrigadas após as fortes chuvas que atingiram o município. A partir desta quinta-feira (23), um assistente estará recebendo um responsável por cada uma destas famílias para prestar ajuda de forma emergencial.

Informações e suporte para desabrigados/situação emergencial: (85) 991619020