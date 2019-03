Municípios da Região Norte registram as maiores precipitações das últimas horas no Ceará

Acaraú teve a maior chuva das últimas horas do Ceará. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre 7h de segunda-feira (11) e 7h desta terça (12), o município da Região Norte do Estado registrou 63,2 mm de precipitações. Em seguida, aparecem Tianguá, com 50,2 mm, e Viçosa do Ceará, com 50 mm, ambos também da Região Norte. Em Fortaleza, o registro foi de 11,2 mm.

Veja as 10 maiores precipitações do dia:

Acaraú (posto Acaraú): 63,2 mm

Tianguá (posto Tianguá): 50,2 mm

Viçosa do Ceará (posto Lambedouro): 50 mm

Paraipaba (posto Paraipaba): 47 mm

Acaraú (posto Lagoa do Carneiro): 46 mm

Ocara (posto Açude Batente): 41 mm

Viçosa do Ceará (posto Viçosa do Ceará): 39,1 mm

Bela Cruz (posto Bela Cruz): 38 mm

Granja (posto Granja): 37 mm

Paracuru (posto Paracuru): 33,8 mm

Previsão do tempo para terça-feira (12): há possibilidade de chuva no litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, nebulosidade variável com chuva isolada.

Previsão do tempo para quarta-feira (13): nebulosidade variável com eventos de chuva em todo o Ceará.

Previsão do tempo para quinta-feira (14): nebulosidade variável com eventos de chuva em todo o estado.