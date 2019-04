Mulheres do município de Pedra Branca se reúnem para manifestar contra feminicídio

A cidade de Pedra Branca permanece de luto pela jovem de 20 anos encontrada morta na última quinta-feira (25), na localidade de São Gonçalo, zona rural do Município situado no Sertão Central do Ceará. Danielle Oliveira Silva foi encontrada despida e com machucados no rosto. O vaqueiro José Pereira da Costa, suspeito do crime, permanece foragido.

Após o crime que chocou os moradores, mulheres da cidade se reunirão para se manifestarem contra o feminicídio. “Vamos fazer um movimento com bastante gente em prol de Danielle, ‘Somos Todos Danielle’. Não só por ela, mas por todas nós mulheres, contra o feminicídio”, explicou a tia da jovem universitária, Hosana Vieira.

O ato acontece na quarta-feira (dia 1º), às 15h, com concentração no Posto Dois. A caminhada, além de homenagear Danielle, irá lembrar outras mulheres que sofreram violência e foram mortas vítimas de feminicídio ou por outras causas no Município. O percurso da caminhada vai passar pela delegacia e terminar em frente ao prédio da prefeitura.

"Vamos realizar um pequeno evento em nossa cidade referente ao feminicídio e protestar contra o suposto criminoso que continua foragido de um crime bárbaro, que ocorreu com uma universitária na semana anterior”, relatou uma das mulheres da organização do ato que não quis se identificar. “Nosso objetivo é chamar atenção das autoridades e buscarmos justiça”, pontua outra mulher.

Investigação

Equipes do Comando Tático Rural (Cotar) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) passaram a auxiliar nas buscas ao suspeito do assassinato da universitária. Toda a região entre os municípios de Pedra Branca, onde o crime ocorreu, Boa Viagem, Quixeramobim, Madalena foi cercada.

Após o sepultamento de Danielle, na sexta-feira (26), os familiares da vítima começaram a divulgar nas redes sociais um cartaz oferecendo recompensa de R$ 2 mil para quem auxiliar na localização do homem apontado como autor do crime.