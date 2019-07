Motorista é autuado por receptação por conduzir veículo com carroceria roubada em Juazeiro do Norte

Um motorista foi autuado por receptação dolosa depois de ter sido flagrado conduzindo uma caminhão com a carroceria roubada, nesta sexta-feira (5), na CE-293, entre Missão Velha e Barbalha, no Ceará. A carreta tinha duas placas, uma com inscrição de Juazeiro do Norte, no Ceará e outra de Capitão Leônidas Marques, no Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi abordado pelos agentes de segurança depois de serem avisados por uma ferramenta de videomonitoramento da PM, que havia uma queixa de roubo da carroceria registrada no Paraná.

Na delegacia, o motorista informou que estava prestando serviço para um empresário de Juazeiro do Norte, apresentou a documentação e foi liberado. Ele foi autuado por receptação dolosa na Delegacia Municipal de Missão Velha e deixou a delegacia conduzindo apenas a cabine, porque a carroceria ficou apreendida até que o dono do estado do Paraná compareça com a documentação para resgatar o veículo.

O atual dono da carroceria disse em depoimento que havia comprado a caçamba de outra pessoa há alguns dias, mas não sabia que era roubada e também foi liberado. As investigações vão prosseguir no sentido de identificar o vendedor da carroceria roubada.