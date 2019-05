Moradores queimam pneus e interditam ponte em Massapê

A ponte sobre o açude Acaraú-Mirim, no município de Massapê, foi bloqueada por moradores em protesto na manhã desta sexta-feira (31). Os manifestantes denunciam que a estrutura está cheia de rachaduras e pedem a reforma da ponte, que está no papel há anos. Os moradores da região queimaram pneus e utilizaram faixas e cartazes para protestar. O ato durou duas horas e impediu a passagem de um ônibus escolar, caminhões e carros particulares.

Procurada, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) informou que a reforma do açude é de responsabilidade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

O Sistema Verdes Mares conversou com o chefe do Dnocs na Região Norte, Francisco Joaquim, sobre a possível reforma da ponte. Segundo ele, uma empresa foi contratada pelo Governo do Estado para fazer o serviço, mas iniciou os trabalhos sem autorização. O gestor também revelou que a obra está embargada e que espera um projeto para que seja liberada.

“O que posso adiantar é que a empresa que está contratada pelo Estado para realizar os trabalhos da ponte, iniciou os trabalhos sem a autorização do Dnocs. Desta forma, foi realizado o embargo por parte do órgão, para que apresentasse o projeto e fizesse algumas adequações para ser liberado pelo Dnocs”, disse.