Moradores de Meruoca recebem títulos de posse de terra e sistema de abastecimento

Moradores de Meruoca, na região do Cariri, receberam hoje (30) um novo sistema de abastecimento de água e títulos de propriedade rural do Programa de Regularização Fundiária. Com o título da terra, o agricultor recebe, também, um memorial descritivo e a planta do terreno. Segundo o Instituto do Desenvolvimento Agrário (Idace), o Município possui 367 imóveis rurais cadastrados, 176 posses e composses e 54 documentos já entregues.

O documento de posse de terra precisa, ainda, ser registrado no cartório, mas, feito isso, o produtor pode ter acesso a uma série de benefícios, como crédito rural, financiamento bancário e assistência técnica. O documento também facilita no processo de aposentadoria e participação nos programas de apoio à agricultura familiar.

Coco Babaçu

Por meio do Projeto São José III, o Governo do Estado beneficiou, também hoje (30), 541 famílias da comunidade Sítio Recife com módulos sanitários, além de entregar a unidade de processamento do coco babaçu da comunidade Sítio Barras, em Meruoca.

O valor investido nos módulos sanitários chega a R$ 2 milhões, já a unidade de processamento, que garante a aquisição de equipamentos e serviços para fortalecer a produção, foi orçada em R$ 371.252,22, beneficiando 18 famílias da Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição.