Moradores capturam onça-parda em Reriutaba

Moradores do distrito de Campos Limpo, no município de Reriutaba, a 70 km de sobral, capturaram uma onça-parda na manhã desta sexta-feira (19). O animal, também conhecido como puma, foi encontrado quando estava saindo de uma mata próximo a casas na Rua Antônio.

"A onça vinha descendo aqui na rua quando eu a vi. Fui em casa, peguei uma corda e para defender as pessoas do perigo, lacei ela e amarrei aqui na árvore", disse um morador de Reriutaba que ajudou na captura do animal.

Uma viatura de Fortaleza foi acionada para fazer a captura do animal, de acordo com a tenente Luziane Freire, do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente. A onça-parda será devolvida ao seu habitat natural após a captura.