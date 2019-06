Jovem é internada com H1N1 em Juazeiro do Norte

Em Juazeiro do Norte, uma estudante de 23 anos foi diagnosticada com a gripe H1N1, após dar entrada em uma clínica particular com infecção nos rins. Ela está internada e passa por fisioterapia respiratória, uma vez que a doença acometeu seus pulmões.

A jovem deu entrada na clínica na última quarta-feira (26), e, após o estado de saúde se agravar, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Lá foram solicitados novos exames, a partir dos quais surgiu a suspeita de H1N1, que se confirmou logo em seguida.

O subtipo do vírus influenza A H1N1 pode ser transmitido entre pessoas através do contato com secreções respiratórias, partículas de saliva, tosse ou espirro. A principal forma de prevenção à gripe é a vacina, porém, segundo a Coordenadoria de Imunização de Juazeiro do Norte, não há mais doses no município. Novas unidade foram solicitadas ao Governo do Estado.

Já foram notificados 17 casos da gripe na cidade, sendo três confirmados, de acordo com a Secretaria de Saúde do Município. A Pasta informa, ainda, que tem fornecido os medicamentos para o tratamento de pacientes desse tipo. A direção da clínica onde a estudante está internada ainda não se pronunciou sobre o caso.