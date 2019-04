Inmet alerta para chuvas intensas em todo o Ceará entre esta terça e quarta-feira (1º)

O Instituto Nacional e Meteorologia (Inmet) alerta para o risco de chuvas intensas em todas as regiões do Estado entre esta terça e quarta-feira (1º).

De acordo com o instituto, deve chover entre 20 mm e 50 mm por dia, a partir desta terça (30) até as 9h desta quarta-feira (1º), Dia do Trabalhador. Os ventos podem chegar até 60 km por hora.

Há riscos descargas elétricas, quedas de galhos de árvores e alagamentos. A orientação do Inmet é para que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximo a torres de transmissão.

Entre às 7h desta segunda e 7h desta terça, a cidade de Acaraú, no Litoral Norte do Estado, registrou a maior chuva no período, com 89,4 mm. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que choveu em 103 municípios cearenses.

Além disso, o Ceará atingiu nesta segunda-feira a média histórica da quadra chuvosa (fevereiro, março, abril e maio) deste ano, faltando um mês e um dia para o fim do período. De fevereiro até ontem, o Estado registrou 600,9 mm - 0,2 milímetro a mais que a média prevista.