Acaraú registra as maiores chuvas em 24 horas

A cidade de Acaraú, no Litoral Norte, registrou as maiores chuvas nas últimas 24 horas, de acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com o órgão, choveu em 103 cidades do Estado.

Entre as maiores precipitações destacam-se Ipaumirim (66,2 mm), Lavras da Mangabeira (58 mm), Baixio (56 mm), Acopiara (55 mm) e Granja (54 mm).

A previsão para esta terça-feira (30) é de tempo nublado com eventos de chuva em todas as regiões. Para o feriado do Dia do Trabalhador, a Funceme prevê nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e no Cariri. Nas demais áreas, chuvas isoladas.



Veja lista das 10 maiores chuvas por posto

Acaraú (Posto: Lagoa do Carneiro): 89,4 mm

Ipaumirim (Posto: Ipaumirim): 66,2 mm

Acopiara (Posto: Acopiara): 60 mm

Lavras da Mangabeira (Posto: Amaniutuba) : 58 mm

Baixio (Posto: Baixio): 56 mm

Acopiara (Posto: Caixa): 55 mm

Granja (Posto: Tiaia de Baixo): 54 mm

Cedro (Posto: Várzea da Conceição): 53 mm

Iguatu (Posto:Baú): 53 mm

Ipaumirim (Posto:Santo Antônio): 52,4 mm