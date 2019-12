Incêndio de grandes proporções atinge supermercado em Porteiras

Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado no município de Porteiras, no sul do estado, na noite deste sábado (7). Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte estiveram no local.

Segundo a Polícia Civil de Brejo Santo, o incêndio teve início por volta das 22 horas e as chamas foram controladas às 4 horas da manhã. As causas do incêndio não foram informadas.

"Não tem mais nada lá dentro. Acabou tudo", conta uma moradora vizinha ao estabelecimento, que preferiu não se identificar. Ela afirma que geladeiras, ventiladores, prateleiras, computadores e os produtos vendidos no supermercado foram perdidos no incêndio.