IFCE abre seleção para professores substitutos no Cedro

O campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE) no Cedro realiza processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos. São ofertadas duas vagas para a área de Administração. As inscrições ocorrem no período de 8 de julho até às 23h59 do dia 15 de julho. Elas devem ser feitas no site do qseleção, onde os candidatos podem encontrar a íntegra do edital e os respectivos anexos .



Vão ser realizadas provas de desempenho didático e de título. As informações de local, de data e de horários da prova didática vão ser divulgadas até 26 de julho. O resultado do processo seletivo está previsto para 2 de agosto.

O prazo do concurso é um ano e o regime de trabalho é de 40h, de acordo com a necessidade da instituição. Os candidatos selecionados vão trabalhar sob as condições da Lei 8.745/93, com remuneração correspondente à carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, nos termos da Lei 12.772/2012.