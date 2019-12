Idosa morre após veículo capotar com cinco pessoas em Assaré, no Ceará

Um carro com cinco pessoas capotou várias vezes e deixou uma idosa morta na tarde desta quinta-feira (12), na CE-176, entre Assaré e Antonina do Norte, no Ceará. Três mulheres e uma criança ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a mulher que dirigia, perdeu o controle da direção na estrada e o veículo capotou várias vezes antes de se chocar com uma árvore, ás margens da rodovia. Maria das Dores Silva Ribeiro, de 64 anos, morreu no local.

Entre os feridos, havia uma criança de sete anos. Todos foram atendidos em hospitais da região do Cariri, mas o estado de saúde das vítimas não foi informado.