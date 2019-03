Homem é encontrado morto no Sítio Fundão, no Crato, após ser arrastado por correnteza de rio

Um homem foi encontrado morto, na noite desta segunda-feira (18), no leito do Rio Batateira, no Parque Estadual Sítio Fundão, no Crato, na Região do Cariri. A vítima estava desaparecida desde o fim da tarde de hoje, quando as fortes chuvas começaram a cair na região.

O local onde o homem foi encontrado, o Parque Estadual do Sítio Fundão, fica a aproximadamente 3 Km da comunidade do Sítio Rosto, local onde ele havia desaparecido.

Segundo o Corpo de Bombeiros da região, o homem estava em uma queda d'água na comunidade do Sítio Rosto, no sopé da Chapada do Araripe, com mais três pessoas. Ele teria tentado atravessar, a cavalo, uma passarela próxima ao riacho da Bacia do Rio Batateira, em um local conhecido como Cáscara do Lameiro, quando foi arrastado pela correnteza.

Até o momento, a vítima foi identificada apenas como Guilherme, de aproximadamente 20 anos.

O Parque é uma unidade de conservação a nível estadual, que integra o geossitio Batateira, batizado pelo rio homônimo, fazendo parte do território do Geopark Araripe.

Vítima tentou atravessar uma passarela próxima ao riacho. Foto: Arquivo pessoal

Transbordamento

Na noite desta segunda, o canal do Rio Granjeiro, no Centro do Crato, transbordou, deixando a Avenida José Alves Figueiredo alagada. Carros que estavam na via foram arrastados pela enxurrada e um ônibus ficou preso em um buraco.

Além disso, casas próximas ao canal foram invadidas pela água, destruindo móveis e objetos de moradores.