Estudantes do Instituto Federal de Sobral poderão receber R$ 300 de auxílio emergencial

Estudantes em situação de vulnerabilidade social do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em Sobral, na região Norte, poderão receber um auxílio emergencial do Campus no valor de R$300. As inscrições começam hoje (8) e seguem até dia 26 deste mês. Podem se candidatar alunos que tiveram suas condições agravadas em razão da pandemia da Covid -19. O número de beneficiados dependerá da disponibilidade orçamentária da instituição.

O auxílio será pago em maio e pode ser estendido para os meses seguintes, caso o isolamento social permaneça. As inscrições devem ser feitas por meio do Sistema Informatizado de Assistência Estudantil do IFCE (SisAE). No primeiro acesso à plataforma, o estudante precisará cadastrar uma senha e utilizar a sua matrícula.

Inscrição

No momento da inscrição, os documentos deverão ser anexados no sistema, em formato PDF. Também são aceitas fotos da documentação, desde que esteja legível. O resultado deverá sair no dia 9 de maio e o candidato pode acompanhar o andamento da seleção no SisAE, onde será informado o deferimento ou indeferimento de seu pedido.

Documentos: