Embarcação de Camocim naufraga no Maranhão; oito pescadores são resgatados

Uma embarcação que saiu de Camocim, no Litoral Oeste do Ceará, afundou no litoral do Maranhão no domingo (15). Oito pescadores foram regatados e, de acordo com a Capitania dos Portos do Maranhão, que fornece apoio aos pescadores, ninguém ficou ferido. O barco naufragou na Região de Travosa a cerca de 92 km do litoral.

Os pescadores afirmaram para a Capitania dos Portos do Maranhão que, na sexta-feira (13), por volta de 7h30, o mastro da embarcação rompeu, arrebentou as tábuas e afundou o barco. Os pescadores tentaram aliviar o peso para a embarcação ao menos flutuar e jogaram fora sacos de areia, ferro e cortaram o mastro. Todos colocaram coletes e sinalizaram usando fogos de artifício.

Três embarcações passaram por eles, mas não foram avistados. Os pescadores foram vistos e resgatados no domingo por um navio mercante que passou perto e os avistaram.

Os pescadores foram encaminhados para um hospital de São Luís, onde passaram por exames médicos. O estado de saúde dos náufragos é considerado bom, segundo a equipe médica que prestou atendimento.

Na manhã desta segunda-feira (16), os pescadores serão ouvidos pela Capitania dos Portos do Maranhão e, em seguida, liberados para retornar a Camocim.