Pescadores desaparecidos há cerca de 20 dias são encontrados à deriva no Pará

Os sete pescadores que estavam desaparecidos há, pelo menos, 24 dias da praia de Camocim, no Ceará, foram encontrados na tarde desta terça-feira (14), a bordo da lancha com a qual se perderam. A embarcação estava à deriva e foi localizada próximo ao município de Bragança, no estado do Pará, segundo a agência da Capitania dos Portos do Estado do Ceará em Camocim.

Todos os tripulantes foram encontrados com vida e passam bem, segundo a capitania de Camocim.

O último contato dos tripulantes com familiares havia ocorrido no dia 20 de abril, quando a esposa de um deles conseguiu falar com o marido por meio de rádio.

"Fiz a última comunicação no dia 20 com meu esposo. Aí fomos para outro canal e não tinha mais comunicação. Eu disse que no outro dia falaria com ele, mas já no outro dia não tinha mais nada. E todo dia tinha essa comunicação", disse Bruna Vasconcelos, esposa do pescador Alexandro Ribeiro.