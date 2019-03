Em Guaramiranga, crianças aprendem sobre cuidado com a água e o planeta

Aprender a cultivar bons hábitos de preservação do meio ambiente por meio de jogos e teatrinho: foi com esse objetivo que crianças se reuniram na manhã deste domingo (3) na Cidade Jazz & Blues, em Guaramiranga, onde desenvolveram noções básicas de uso consciente dos recursos naturais, de maneira especial a água. Tudo com muito humor e ludicidade.

Gratuita, a atividade, realizada em conjunto com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), envolveu cerca de 20 famílias que estão visitando a cidade para a programação do Festival Jazz & Blues. Para passar a mensagem da melhor forma aos pequenos, instrutores se valeram de um jogo com um dado gigante, o qual as crianças deveriam lançar para cima e ir seguindo o caminho até chegar ao fim.

Conforme iam avançando na trilha, elas aprenderam lições como “aproveitar a água da chuva para aguar as plantas e o jardim” e “lavar frutas e legumes numa vasilha, deixando a torneira fechada”. Ao término, um teatrinho com personagens emblemáticos da Cagece, como o Gota e o Pingo, complementavam os saberes. Para a professora Ana Patrícia Rafael, mãe da pequena Anna Sofia, de 2 anos, que interagiu com o dado, “a atividade é importante para criar a cultura do cuidar. À medida que eles vão crescendo, fica cada vez mais difícil de ensinar bons hábitos. Assim, com pouca idade, eles vão aprendendo naturalmente”.

É coisa que para o trio de irmãos Gonçalves – Pedro Elvis, 9, Maria Eduarda, 6, e Marcos Vinícius – já é realidade. O mais velho diz que, com o jogo, aprendeu a “deixar com que o planeta fique bem, porque a gente vai tá sempre cuidando dele”; já para a irmã, uma coisa é certa: “Não é para deixar a torneira aberta de jeito nenhum. Um dia, a água pode ir embora”.

Ações educativas

Com a atividade, o Festival Jazz & Blues segue, em mais um ano, com programação para além dos shows, envolvendo os visitantes também – levando em conta o clima e a abundância natural serrana – em reflexões acerca do melhor aproveitamento de nossos recursos.

Neste domingo, a observação de pássaros e trilhas ecológicas realizada em uma área de preservação ambiental de Guaramiranga, no começo da manhã – o Refúgio da Vida Silvestre Periquito Cara Suja – igualmente promoveu um novo olhar sobre nossas práticas de todo dia, fazendo com que os trilheiros conhecessem novas espécies de aves no ambiente