Duas mulheres morreram após a condutora perder o controle do veículo e colidir em um poste no município de Iguatu, na tarde deste domingo (2).

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, que não tiveram a identidade revelada, seguiam em direção ao distrito de Suassurana quando o acidente aconteceu.

Uma ambulância do Samu foi acionada para fazer o socorro, mas quando chegou no local as duas já estavam em óbito.