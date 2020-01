Condutor perde o controle de veículo e tomba após invadir garagem de residência no Crato

Um veículo tombou na garagem de uma residência após o condutor perder o controle e invadir o local. O acidente aconteceu na rua Sargento George Teles Sampaio, no bairro Independência, no município do Crato, na tarde deste domingo (26).

De acordo com a proprietária da residência, Terezinha Duarte, ela estava na cozinha quando ouviu um barulho. Ao ver a cena, a proprietária do imóvel, que é hipertensa, passou mal e foi socorrida pelos vizinhos para uma unidade de saúde.

O portão da casa foi arrancado e parte da parede ficou danificada com o impacto do veículo.

Conforme testemunhas, o motorista, identificado como Elon Lima, apresentava sinais de embriaguez. Ele foi socorrido por familiares e levado para o hospital. O estado de saúde da dona do imóvel e do motorista não foram informados.