Com fortes chuvas em Granja, nível do Rio Coreaú sobe e ameaça inundar município

O nível do Rio Coreaú subiu mais de três metros devido às últimas chuvas que caíram na Região Norte. Na cidade de Granja, para evitar alagamentos, a prefeitura municipal autorizou, na manhã desta quarta-feira (3), que quatro comportas da barragem do rio fossem fechadas. Granja teve a maior chuva do Ceará entre as 7h desta terça (2) e as 7h desta quarta-feira (3), com 118,2 mm.





A Defesa Civil municipal colocou sacos de areia na base da barragem como medida preventiva de evitar alagamentos. A água do rio já invadiu algumas plantações em fazendas. Pontes e passagens molhadas já estão interditadas. A Defesa Civil também monitora os pontos de alagamentos da cidade. A preocupação da prefeitura no momento é com os moradores que residem próximo ao rio nos bairros Barrocão e Lagoa Grande.

De acordo com a prefeitura, o nível subiu 3 metros e 20 centímetros. Caso chegue aos quatro metros, a cidade corre o risco de ser inundada. A última grande cheia do Rio Coreaú em Granja ocorreu em 2009. A água invadiu residências e alagou ruas e avenidas. Várias famílias ficaram desabrigadas.