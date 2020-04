Cidades do Ceará fecham entrada para visitantes às vésperas da Semana Santa; veja lista

O prefeito de Paracuru, Eliabe Albuquerque, anunciou o fechamento dos limites da cidade a partir das 6h desta quinta-feira (9), véspera de feriado da Semana Santa. Com a determinação, apenas moradores vão poder entrar no município, mediante apresentação de um comprovante de endereço ou comprovação de parentesco com outro morador. A mesma medida foi tomada pelas cidades de Guaramiranga e Piquet Carneiro.

A decisão é motivada pelo aumento nos casos do novo coronavírus no Ceará, e pela potencialidade turística das regiões em questão. Nos três municípios não há casos confirmados do vírus.

O Estado é o 4º do País em incidência de Covid-19, tendo quase o dobro da média nacional de casos, segundo avaliação do Ministério da Saúde. Já foram registradas 53 mortes pela doença em território cearense, conforme dados atualizados até as 19h na plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Paracuru

“Nossas praias estão com acesso restrito. No momento nós não temos estrutura pra receber, nossas pousadas e hotéis estão fechados, não estão recebendo ninguém, restaurantes estão fechados, barracas de praia. Então não é o momento pra população visitante vir à nossa Paracuru. E, pra ser mais firme, nós estamos também, a partir de amanhã, dia 9, a partir das 6h, fechando os limites do município com nossos municípios vizinhos”, afirmou o prefeito de Paracuru.

De acordo com ele, a determinação não vai dificultar a entrada dos próprios moradores no município.

“As pessoas do Paracuru não vão ter dificuldades de chegar ao nosso município. É fácil de identificar, basta que tenha comprovante de endereço ou algum grau de parentesco, nossas equipes vão identificar facilmente. Qualquer dúvida, tem a equipe da Guarda Municipal. Nós não estamos pra dificultar a vida de ninguém, só não queremos absorver problemas que vêm de outros municípios aqui pra nossa linda Paracuru”, frisou.

O município recebeu o valor de R$ 99 mil do Governo Federal para custear ações de combate ao novo coronavírus. Segundo o prefeito, o recurso está sendo destinado à aquisição de máscaras, luvas e medicamentos.

Guaramiranga

A prefeita de Guaramiranga, Roberlândia Ferreira Castelo Branco, baixou um decreto que determina o fechamento das principais entradas que dão acesso ao Município na terça-feira (7).

A exceção do bloqueio do acesso é para residentes em Guaramiranga ou para pessoas que trabalhem em estabelecimentos cuja atividade tem sido mantida excepcionalmente ou para o transporte de mercadorias esseciais ou casos de urgência, diz o decreto. Ainda assim, é necessário apresentar um comprovante de endereço e um documento que comprove vínculo empregatíco.

No caso das pessoas com segunda residência em Guaramiranga, o decreto determina que elas terão de cumprir uma quarentena mínima de 7 dias antes de irem embora da cidade.

Piquet Carneiro

Em Piquet Carneiro, o decreto é válido até o próximo dia 20 de abril, e também determina a instalação de barreiras sanitárias nas entradas da cidade.

Quem é da cidade ou realiza serviço considerado essencial no município vai precisar apresentar comprovante.

Só vai ser autorizada entrada de transporte de carga de alimentos, água, produtos farmacêuticos ou outros insumos de necessidade essencial para a população.

Os moradores de Piquet Carneiro que estejam retornando de cidades onde há casos registrados de transmissão comunitária da Covid-19 vão poder entrar no município, mas terão que permanecer em isolamento domiciliar mandatório, só sendo autorizada a liberação pela autoridade sanitária local.